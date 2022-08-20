Антони не явился на тренировку «Аякса». Футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Матеус дос Сантос Антони пропустил тренировку команды, сообщает De Telegraaf.

Таким образом футболист хотел продемонстрировать, что намерен прейти из голландской команды в «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» вернулся к работе над переходом 22-летнего бразильца. Ранее английский клуб пытался заполучить игрока, но клубы не смогли договориться по сумме трансфера.

Действующий контракт Антони рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Антони сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 голевых передач.