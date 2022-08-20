Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 19:24

«Аякс» не хочет продавать полузащитника Кудуса. Им интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм»

«Аякс» не получал ни одного официального предложения по трансферу полузащитника Кудуса
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Аякс» не получал ни одного официального предложения по трансферу полузащитника Мохаммеда Кудуса, сообщает журналист Фрик Янсен.

По данным источника, несмотря на интерес к 22-летнему игроку от «Тоттенхэма» и «Эвертона», ни один из клуб не подал заявку на его приобретение. Отмечается, что амстердамский клуб не хочет терять ганского полузащитника.

В минувшем сезоне Кудус провел 25 матчей за «Аякс», в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://twitter.com/Freek_JansenVI/status/1561014591697592321?ref_src=twsrc%5Etfw

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
Матч завершен

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
Футбол
ФК Аякс
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Эвертон
0
Читайте также
Гречневая диета: меню, результаты и противопоказания
Самое слабое место «Спартака», у Абаскаля нет плана «В», за счет чего «Динамо» побеждает. Пять выводов после огненного московского дерби
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Аякс» купил у «Трабзонспора» 19-летнего защитника Каплана
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости