«Аякс» не хочет продавать полузащитника Кудуса. Им интересуются «Эвертон» и «Тоттенхэм»

«Аякс» не получал ни одного официального предложения по трансферу полузащитника Кудуса

«Аякс» не получал ни одного официального предложения по трансферу полузащитника Мохаммеда Кудуса, сообщает журналист Фрик Янсен.

По данным источника, несмотря на интерес к 22-летнему игроку от «Тоттенхэма» и «Эвертона», ни один из клуб не подал заявку на его приобретение. Отмечается, что амстердамский клуб не хочет терять ганского полузащитника.

В минувшем сезоне Кудус провел 25 матчей за «Аякс», в которых забил 6 голов и сделал результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.