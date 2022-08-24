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Сегодня, 12:00

«Фейеноорд» интересуется полузащитником Грилличем

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«Фейеноорд» хочет подписать полузащитника Флориана Гриллича, который этим летом стал свободным агентом, сообщает 1908.nl.

По данным источника, 27-летний австриец может стать заменой Фредрика Орснеса, который перешел из нидерландского клуба в «Бенфику».

В это трансферное окно Грилличем интересовались «Милан», «Фиорентина» и «Арсенал».

Австриец выступал за «Хоффенхайм» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за клуб 18 матчей и не отличился результативными действиями.

Источник: https://1908.nl/artikelen/feyenoord-waagt-poging-om-grillitsch-te-binden
ФК Фейеноорд
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