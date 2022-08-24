«Фейеноорд» интересуется полузащитником Грилличем
«Фейеноорд» хочет подписать полузащитника Флориана Гриллича, который этим летом стал свободным агентом, сообщает 1908.nl.
По данным источника, 27-летний австриец может стать заменой Фредрика Орснеса, который перешел из нидерландского клуба в «Бенфику».
В это трансферное окно Грилличем интересовались «Милан», «Фиорентина» и «Арсенал».
Австриец выступал за «Хоффенхайм» с 2017 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за клуб 18 матчей и не отличился результативными действиями.
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