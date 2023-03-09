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Сегодня, 09:00

Легенда «Аякса» сделал выбор между Адвокатом и Хиддинком

Микеле Антонов
Корреспондент
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Гус Хиддинк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легенда «Аякса» Шак Сварт в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, кто лучше проявил себя в качестве тренера — Гус Хиддинк или Дик Адвокат.

«Гус Хиддинк — хороший тренер. Дик Адвокат тоже! Оба специалиста известны в мировом сообществе, у них хорошая репутация. Но у Хиддинка результаты были в каждой стране: Корея, Австралия, Англия, Россия! Помню, как он был в «Анжи» и тренировал Роберто Карлоса. У Хиддинка действительно большое имя в мировом футболе. Он мой хороший друг», — сказал Сварт «СЭ».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Он привел национальную команду к бронзовым медалям Евро-2008. Хиддинк был главным тренером «Анжи» с февраля 2012 по июль 2013 года.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России.

Гус Хиддинк
Дик Адвокат
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