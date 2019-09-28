«Фортуна» не смогла победить «Спарту», экс-вратарь «Кубани» Кошелев сыграл на ноль

«Фортуна» и «Спарта» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Голландии — 0:0. Экс-голкипер «Кубани» Алексей Кошелев отыграл на ноль. Клуб из Ситтарда продлил безвыигрышную серию со старта сезона до восьми игр и занимает предпоследнее место в таблице.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

8-й тур

«Фортуна» — «Спарта» — 0:0

«Фортуна»: Кошелев, Ниняй, Пасслак, Пинту (Эль-Аблак, 46), Кокс, Харрис (Райтанен, 82), Димерс, Теки, Й.Сметс, Сисс, Самбу.

«Спарта»: Кореманс, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи (Карами, 53), Б.Сметс, Ахе (Велдвейк, 63), Райхи (Л.Дуарте, 76), Халил Дервисоглу.

Предупреждения: Файе, 22. Й.Сметс, 26. Б.Сметс, 48. Димерс, 58. Ауассар, 68. Ниняй, 72. Халил Дервисоглу, 90+6.

Удаление: Ауассар, 82.

Судья: Мартенс.

28 сентября. Ситтард. Стадион «Фортуна».