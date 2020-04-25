Эдвин ван дер Сар: «Аякс» хотел стать чемпионом, но с учетом обстоятельств все объяснимо"
18:08
Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Голландии. Турнир, прерванный из-за пандемии коронавируса, не будет доигран, его чемпион не будет определен.
«Вот и все. Мы закончили на первом месте, но не стали чемпионами Голландии. Игроки и клуб хотели быть чемпионами, но с учетом обстоятельств все объяснимо. Сейчас важно оставаться здоровыми и готовиться к сезону-2020/21», — написал ван дер Сар в Twitter.
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