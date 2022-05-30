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Сегодня, 02:23

«Эксельсиор» спустя три года вернулся в высший дивизион Нидерландов

Сергей Разин
корреспондент
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Футболисты Эксельсиора празднуют возвращение в высший дивизион Нидерландов.
Фото ФК Эксельсиор

«Эксельсиор» в финале плей-офф за выход в эредивизи по сумме двух матчей обыграл «Ден Хааг».

Первый матч закончился со счетом 1:1. Ответная встреча в основное время завершилась со счетом 3:3, при этом «Эксельсиор» сравнял счет на 93-й минуте, играя вдесятером. В овертайме обе команды забили по голу, а в серии пенальти сильнее оказался «Эксельсиор».

Таким образом, «Эксельсиор» вернулся в чемпионат Голландии. Последний раз команда выступала в высшем дивизионе в сезоне-2018/19.

ФК АДО ден Хааг
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