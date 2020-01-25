В матче 20-го тура чемпионата Голландии АЗ в гостях обыграл «Херенвен» со счетом 2:1. В турнирной таблице первенства АЗ занимает второе место, уступая только «Аяксу».

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

«Херенвен» — АЗ — 1:2 (0:1)

Голы: де Вит, 35 (0:1). Эджуке, 69 (1:1). Боаду, 72 (1:2).

«Херенвен»: Хан, ван Рейн, Флоранус, Дрешевич, Ботман, Конголо (Халилович, 83), Фаик (Брейн, 70), Верман, Эджуке, ван Берген, Одгор (Эспейорд, 63).

АЗ: Бизот, Флар, Вайтенс, Свенссон, Ауэян, Мидтсье (Класи, 90+1), Копмейнерс, де Вит, Идрисси (Леувин, 86), Стенгс, Боаду.

Предупреждения: Верман, 28. Копмейнерс, 76.

Судья: Блом (Голландия).

25 января. Херенвен. Стадион «Абе Ленстра».