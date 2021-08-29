«Фейеноорд» уступил «Утрехту», «Аякс» разгромил «Витесс»
17:42
Состоялись матчи третьего тура чемпионата Нидерландов.
«Утрехт» обыграл «Фейеноорд» (3:1). «Аякс» победил «Витесс» (5:1).
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
3-й тур
«Утрехт» — «Фейеноорд» — 3:1 (1:1)
Голы: Янссен, 45+3, Силла, 48, Густафсон, 51, с пенальти — Синистерра. 45
«Аякс» — «Витесс» — 5:0 (3:0)
Голы: Антони, 5, Эдсон Альварес, 31, Гравенберх, 43, Гаек, 60, в свои ворота, Классен, 67
«Хераклес» — НЕК — 0:1 (0:0)
Гол: Акман, 51
Удаление: Бакиш («Хераклес»), 41
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