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«Фейеноорд» уступил «Утрехту», «Аякс» разгромил «Витесс»

17:42
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Состоялись матчи третьего тура чемпионата Нидерландов.

«Утрехт» обыграл «Фейеноорд» (3:1). «Аякс» победил «Витесс» (5:1).

Чемпионат Нидерландов. Эредивизи

3-й тур

«Утрехт» — «Фейеноорд» — 3:1 (1:1)

Голы: Янссен, 45+3, Силла, 48, Густафсон, 51, с пенальти — Синистерра. 45

«Аякс» — «Витесс» — 5:0 (3:0)

Голы: Антони, 5, Эдсон Альварес, 31, Гравенберх, 43, Гаек, 60, в свои ворота, Классен, 67

«Хераклес» — НЕК — 0:1 (0:0)

Гол: Акман, 51

Удаление: Бакиш («Хераклес»), 41

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Евгений Петров все материалы автора

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