ПСВ одержал победу в матче с «Гронингеном»
ПСВ победил «Гронинген» (5:2) в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Клуб из Эйндховена набрал девять очков и на данный момент занимает первое место. У «Гронингена» четыре очка и девятая позиция.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизи
3-й тур
ПСВ — «Гронинген» — 5:2 (3:2)
Голы: Гакпо, 7, эль-Ганкури, 27, в свои ворота, Рамалью, 45+7, Захави, 55, Брума, 90+7 — Нгонге, 15, 18
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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