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Сегодня, 19:43

«Аякс» подписал полузащитника «Ромы» Тахировича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аякс» объявил о покупке полузащитника «Ромы» Беньямина Тахировича.

Сумма трансфера и срок контракта с 20-летним боснийцем не уточняются. По данным журналиста Фабрицио Романо, клуб из Нидерландов заплатил за игрока около 8,5 миллиона евро.

Тахирович перешел в «Рому» в феврале 2021 года, он принял участие в 13 матчах основной команды римлян и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.

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