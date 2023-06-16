«Боруссия» сделала предложение Эдсону Альваресу

Защитник «Аякса» Эдсон Альварес получил официальное предложение от дортмундской «Боруссии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, защитник заинтересован только в переходе в дортмундский клуб. Переговоры между клубами пока не стартовали. «Аякс» хочет за 25-летнего мексиканца 45-50 миллионов евро.

Альварес выступает за «Аякс» с 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.