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Сегодня, 19:08

«Боруссия» сделала предложение Эдсону Альваресу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Аякса» Эдсон Альварес получил официальное предложение от дортмундской «Боруссии», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, защитник заинтересован только в переходе в дортмундский клуб. Переговоры между клубами пока не стартовали. «Аякс» хочет за 25-летнего мексиканца 45-50 миллионов евро.

Альварес выступает за «Аякс» с 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Аякс
ФК Боруссия (Дортмунд)
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