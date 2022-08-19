«Аякс» купил у «Трабзонспора» 19-летнего защитника Каплана

«Аякс» сообщил о трансфере защитника Ахметджана Каплана из «Трабзонспора». С игроком подписан контракт до 2027 года.

Турецкий клуб «Трабзонспор», за который 19-летний футболист выступал с самого начала юношеской карьеры, получит 9,5 миллиона евро плюс 15 процентов от суммы последующей продажи.

В прошлом сезоне турецкий защитник провел 13 матчей в чемпионате Турции, на его счету одна результативная передача. «Трабзонспор» стал чемпионом страны в сезоне-2021/22.