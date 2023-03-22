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Сегодня, 00:49

14-летний игрок академии «Фейеноорда» сообщил, что у него диагностирован рак

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник академии «Фейеноорда» Мик Аккерманс сообщил в социальных сетях, что у него диагностирован рак яичка. Следующие шесть недель у него будут посвящены химиотерапии.

«Мне сделали операцию, и, к счастью, метастазов больше не обнаружено. Это будет тяжело, но со всей поддержкой, которую я получил от моего нынешнего клуба, бывшего клуба, друзей, знакомых и семьи, я стану сильнее», — написал Мик.

14-летний игрок прошлым летом перешед в «Фейеноорд» из ПСВ за рекордную сумму в 90 тысяч евро. Такая сумма никогда ранее не выплачивалась за 13-летнего игрока в Нидерландах.

Футбол
ФК Фейеноорд
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