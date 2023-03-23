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Сегодня, 06:06

Адвокат покинет «Ден Хаг» летом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ден Хага» Дик Адвокат покинет команду летом. По информации Voetbal International, представитель специалиста на этой неделе лолжен был сообщить о решении покинуть команду.

75-летний голландцев возглавил «Ден Хаг» в конце ноября прошлого года после увольнения Дирка Кейта. Под руководством Адвоката команда поднялась с семнадцатого на тринадцатое место в турнирной таблице.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял «Зенит», с которым по выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России. С ней он вышел на Евро-2012, где россияне не смогли выйти в плей-офф.

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Футбол
ФК АДО ден Хааг
Дик Адвокат
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