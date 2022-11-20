Биография Садио Мане: из африканской деревни к вершинам

История футболиста «Баварии» и сборной Сенегала.

Футболист Садио Мане родился 10 апреля 1992 года в сенегальском городе Седиу. Рост футболиста — 174 см. Садио, пожалуй, самая большая потеря ЧМ-2022. До последнего оставалась надежда, что вингер сможет сыграть в Катаре, но все же травма не позволит ему это сделать.

Детские годы

Мане родился в большой семье и с детства уделял большое время футболу. Однако родители не поддерживали интерес сына. Его отец был имамом церкви в родной деревушке Бамбали и считал, что Садио в первую очередь должен закончить школу, которую тот часто прогуливал ради игры в футбол.

Клубная карьера

«Метц»

В 15 лет Мане увезли в столицу Сенегала Дакар на просмотр в футбольную академию «Женерасьон Фут». Через несколько лет, в 2009 году, на молодого игрока обратили внимание скауты французского «Метца». В 2010 году Мане уже был лучшим бомбардиром молодежной команды, а в сезоне-2011/12 дебютировал за главную команду. Первая игра за основной состав была против «Бастии» (0:1) 14 января 2012 года. Всего за основной состав французского клуба Мане провел 22 матча и забил два гола.

Садио Мане в «Зальцбурге». Фото Global Look Press

«Зальцбург»

В австрийский клуб Садио перешел в последний день трансферного окна летом 2012 года. «Ред Булл» заплатил за молодого футболиста 4 миллиона евро, контракт подписали на четыре года.

В составе «Зальцбурга» Мане дебютировал 15 сентября 2012 года, а в конце месяца уже оформил свой первый дубль за клуб в победной игре против «Штурма». Всего за австрийскую команду сенегалец провел 87 матчей во всех турнирах и забил 45 мячей. Это его второй показатель по голам и проведенным матчам за всю карьеру.

Летом 2014 года Мане вызвал к себе интерес со стороны таких клубов, как «Вест Хэм» и «Суонси», однако представители этих английских команд не смогли договориться о сумме трансфера. Однако в итоге Садио покинет «Ред Булл» и все же переберется в АПЛ: 1 сентября «Саутгемптон» заплатил за игрока 23 миллиона евро.

Садио Мане в «Саутгемптоне». Фото Global Look Press

«Саутгемптон»

Сенегалец дебютировал за британский клуб 23 сентября 2014 года и в первой же игре отметился голом: реализовал пенальти в матче Кубка английской лиги против «Арсенала» (1:2).

В «Саутгемптоне» у Мане начались проблемы с дисциплиной. В 2015 году футболист был исключен из стартового состава на матч против «Ливерпуля» (0:2) из-за опоздания на стадион. В январе 2016 года Садио снова оказался вне заявки на игру, так как опоздал на предматчевую тренировку. В том же году у Мане была голевая засуха в четыре месяца: с ноября 2015-го по март 2016-го он не забил ни одного гола. Однако в марте красиво прервал серию, оформив дубль в ворота «Ливерпуля».

Всего за «Саутгемптон» Мане провел 75 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.

Садио Мане в «Ливерпуле». Фото Global Look Press

«Ливерпуль»

В июне 2016 года «Ливерпуль» заплатил за Мане 41 миллион евро, а игрок подписал контракт на пять лет. На тот момент Мане стал самым дорогим африканским футболистом в истории.

Как и за «Саутгемптон», Мане дебютировал за новый клуб в матче против «Арсенала». И снова отметился голом! В свой дебютный год за ливерпульский клуб Садио забьет 13 мячей и сделает 6 результативных передач в 27 встречах, а также получит награду лучшему игроку сезона в составе «Ливерпуля».

14 апреля 2018 года Мане стал самым результативным сенегальским футболистом в истории АПЛ, обойдя форварда Демба Ба.

18 сентября 2021-го Садио забьет свой 100-й гол за «Ливерпуль» в матче премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (3:0), а 16 октября того же года он забьет сотый мяч в АПЛ и станет всего третьим африканцем после Дидье Дрогба и Мохамеда Салаха,которому покорилась эта отметка.

Всего за «Ливерпуль» Мане провел 269 матчей во всех турнирах и забил 120 мячей.

Садио Мане. Фото Global Look Press

«Бавария»

В июне 2022 года Мане официально перешел в «Баварию». Немецкий клуб заплатил за сенегальца всего 32 миллиона евро, так как у игрока был последний год контракта с «Ливерпулем». За мюнхенцев он дебютировал в июле 2022 года в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» и отметился голом.

Карьера в сборной

Первый вызов в сборную Сенегала Мане получил в 19 лет, когда еще играл за «Метц». В мае 2012 года он дебютировал за национальную команду в товарищеской встрече против Марокко (1:0). В этой игре он сделал результативную передачу.

Всего за сборную Мане провел 92 матча, в которых забил 33 мяча.

Садио был вызвал в состав сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу-2022, где команда сыграет в группе А против Катара, Нидерландов и Эквадора.

Садио Мане в сборной Сенегала. Фото Reuters Фото Reuters

Достижения

Самый богатый период на клубные трофеи в карьере сенегальца выпал на «Ливерпуль». В составе английской команды Мане становился чемпионом Англии в сезоне-2019/20, выигрывал Лигу чемпионов (2021/22), Суперкубок УЕФА (2018/19), Кубок Англии (2021/22), Кубок футбольный лиги (2021/22) и клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году.

Два трофея Мане взял с «Зальцбургом»: чемпионат Австрии (2013/14) и Кубок страны в том же сезоне.

В составе «Баварии» Садио выиграл трофей в первой же игре за клуб: Суперкубок Германии летом 2022 года.

Личные достижения

— символическая сборная Африки по версии КАФ (2016, 2017, 2018, 2019);

— футболист года в Европе по версии Onze Mondial (2019);

— член команды года в премьер-лиге по версии ПФА (2016/17, 2018/19);

— лучший бомбардир АПЛ (2018/19, 22 гола);

— игрок года в «Ливерпуле» (2016/17);

— игрок месяца английской премьер-лиги (август 2017, март 2019, ноябрь 2019);

— символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА (2018/19);

— африканский футболист года (2019);

— член символической сборной сезона по версии УЕФА (2019);

— игрок года по версии болельщиков ПФА (2020).

Личная жизнь

Мане не женат и не был замечен в громких скандалах на протяжении всей карьеры. На поведение футболиста влияет и его строгое мусульманское воспитание: Садио не употребляет алкоголь и читает молитву по пять раз в день.