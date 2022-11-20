Биография Садио Мане: из африканской деревни к вершинам
Футболист Садио Мане родился 10 апреля 1992 года в сенегальском городе Седиу. Рост футболиста — 174 см. Садио, пожалуй, самая большая потеря ЧМ-2022. До последнего оставалась надежда, что вингер сможет сыграть в Катаре, но все же травма не позволит ему это сделать.
Детские годы
Мане родился в большой семье и с детства уделял большое время футболу. Однако родители не поддерживали интерес сына. Его отец был имамом церкви в родной деревушке Бамбали и считал, что Садио в первую очередь должен закончить школу, которую тот часто прогуливал ради игры в футбол.
Клубная карьера
«Метц»
В 15 лет Мане увезли в столицу Сенегала Дакар на просмотр в футбольную академию «Женерасьон Фут». Через несколько лет, в 2009 году, на молодого игрока обратили внимание скауты французского «Метца». В 2010 году Мане уже был лучшим бомбардиром молодежной команды, а в сезоне-2011/12 дебютировал за главную команду. Первая игра за основной состав была против «Бастии» (0:1) 14 января 2012 года. Всего за основной состав французского клуба Мане провел 22 матча и забил два гола.
«Зальцбург»
В австрийский клуб Садио перешел в последний день трансферного окна летом 2012 года. «Ред Булл» заплатил за молодого футболиста 4 миллиона евро, контракт подписали на четыре года.
В составе «Зальцбурга» Мане дебютировал 15 сентября 2012 года, а в конце месяца уже оформил свой первый дубль за клуб в победной игре против «Штурма». Всего за австрийскую команду сенегалец провел 87 матчей во всех турнирах и забил 45 мячей. Это его второй показатель по голам и проведенным матчам за всю карьеру.
Летом 2014 года Мане вызвал к себе интерес со стороны таких клубов, как «Вест Хэм» и «Суонси», однако представители этих английских команд не смогли договориться о сумме трансфера. Однако в итоге Садио покинет «Ред Булл» и все же переберется в АПЛ: 1 сентября «Саутгемптон» заплатил за игрока 23 миллиона евро.
«Саутгемптон»
Сенегалец дебютировал за британский клуб 23 сентября 2014 года и в первой же игре отметился голом: реализовал пенальти в матче Кубка английской лиги против «Арсенала» (1:2).
В «Саутгемптоне» у Мане начались проблемы с дисциплиной. В 2015 году футболист был исключен из стартового состава на матч против «Ливерпуля» (0:2) из-за опоздания на стадион. В январе 2016 года Садио снова оказался вне заявки на игру, так как опоздал на предматчевую тренировку. В том же году у Мане была голевая засуха в четыре месяца: с ноября 2015-го по март 2016-го он не забил ни одного гола. Однако в марте красиво прервал серию, оформив дубль в ворота «Ливерпуля».
Всего за «Саутгемптон» Мане провел 75 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.
«Ливерпуль»
В июне 2016 года «Ливерпуль» заплатил за Мане 41 миллион евро, а игрок подписал контракт на пять лет. На тот момент Мане стал самым дорогим африканским футболистом в истории.
Как и за «Саутгемптон», Мане дебютировал за новый клуб в матче против «Арсенала». И снова отметился голом! В свой дебютный год за ливерпульский клуб Садио забьет 13 мячей и сделает 6 результативных передач в 27 встречах, а также получит награду лучшему игроку сезона в составе «Ливерпуля».
14 апреля 2018 года Мане стал самым результативным сенегальским футболистом в истории АПЛ, обойдя форварда Демба Ба.
18 сентября 2021-го Садио забьет свой 100-й гол за «Ливерпуль» в матче премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (3:0), а 16 октября того же года он забьет сотый мяч в АПЛ и станет всего третьим африканцем после Дидье Дрогба и Мохамеда Салаха,которому покорилась эта отметка.
Всего за «Ливерпуль» Мане провел 269 матчей во всех турнирах и забил 120 мячей.
«Бавария»
В июне 2022 года Мане официально перешел в «Баварию». Немецкий клуб заплатил за сенегальца всего 32 миллиона евро, так как у игрока был последний год контракта с «Ливерпулем». За мюнхенцев он дебютировал в июле 2022 года в матче за Суперкубок Германии против «Лейпцига» и отметился голом.
Карьера в сборной
Первый вызов в сборную Сенегала Мане получил в 19 лет, когда еще играл за «Метц». В мае 2012 года он дебютировал за национальную команду в товарищеской встрече против Марокко (1:0). В этой игре он сделал результативную передачу.
Всего за сборную Мане провел 92 матча, в которых забил 33 мяча.
Садио был вызвал в состав сборной Сенегала на чемпионат мира по футболу-2022, где команда сыграет в группе А против Катара, Нидерландов и Эквадора.
Достижения
Самый богатый период на клубные трофеи в карьере сенегальца выпал на «Ливерпуль». В составе английской команды Мане становился чемпионом Англии в сезоне-2019/20, выигрывал Лигу чемпионов (2021/22), Суперкубок УЕФА (2018/19), Кубок Англии (2021/22), Кубок футбольный лиги (2021/22) и клубный чемпионат мира по футболу в 2019 году.
Два трофея Мане взял с «Зальцбургом»: чемпионат Австрии (2013/14) и Кубок страны в том же сезоне.
В составе «Баварии» Садио выиграл трофей в первой же игре за клуб: Суперкубок Германии летом 2022 года.
Личные достижения
— символическая сборная Африки по версии КАФ (2016, 2017, 2018, 2019);
— футболист года в Европе по версии Onze Mondial (2019);
— член команды года в премьер-лиге по версии ПФА (2016/17, 2018/19);
— лучший бомбардир АПЛ (2018/19, 22 гола);
— игрок года в «Ливерпуле» (2016/17);
— игрок месяца английской премьер-лиги (август 2017, март 2019, ноябрь 2019);
— символическая сборная Лиги чемпионов УЕФА (2018/19);
— африканский футболист года (2019);
— член символической сборной сезона по версии УЕФА (2019);
— игрок года по версии болельщиков ПФА (2020).
Личная жизнь
Мане не женат и не был замечен в громких скандалах на протяжении всей карьеры. На поведение футболиста влияет и его строгое мусульманское воспитание: Садио не употребляет алкоголь и читает молитву по пять раз в день.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|
2
|Фрайбург
|15
|9
|3
|3
|25-17
|30
|
3
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|
4
|Айнтрахт Ф
|15
|8
|3
|4
|32-24
|27
|
5
|Унион Б
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|
6
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|
7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|
8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|
9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|
10
|Майнц
|15
|5
|4
|6
|19-24
|19
|
11
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|
12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|
13
|Кельн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|
14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|
15
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|
16
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|
17
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|
18
|Шальке
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
|20.01
|22:30
|
РБ Лейпциг – Бавария
|- : -
|21.01
|17:30
|
Бохум – Герта
|- : -
|21.01
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Шальке
|- : -
|21.01
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|21.01
|17:30
|
Унион Б – Хоффенхайм
|- : -
|21.01
|17:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|21.01
|20:30
|
Кельн – Вердер
|- : -
|22.01
|17:30
|
Боруссия Д – Аугсбург
|- : -
|22.01
|19:30
|
Боруссия М – Байер
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|10
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|12
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|13
|1
|2