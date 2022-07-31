Тедеско заставил фаворита нервничать, но остался без трофея. «Лейпциг» и «Бавария» выдали мощнейшее шоу

Мюнхен начал сезон с завоевания очередного титула — 5:3.

Чего не отнять у Доменико Тедеско, так это умения быстро давать результат. С «Шальке» он в первый же год работы вышел в Лигу чемпионов со второго места. Потом — на второй сезон, который стал первым полноценным в Москве, — сделал то же самое со «Спартаком». В «Лейпциге» и вовсе за несколько месяцев поднял «быков» с 11-го места на 4-е, после чего еще выиграл Кубок Германии. Первый трофей как для себя лично, так и для клуба.

В преддверии старта нового сезона Тедеско заявил: «Мы хотим выигрывать все, что можно выиграть. Это будет наше первое участие в Суперкубке, и мы нетерпением ждем того, чтобы выйти на матч с «Баварией».

И основания для оптимизма у «Лейпцига», как казалось, были. Это прошлым летом «быки» потеряли разом трех лидеров — Марселя Забитцера, Дайо Упамекано и Ибраима Конате. Сейчас из заметных фигур ушли только перебравшийся в «ПСЖ» Норди Мукиеле и отправившийся в «Лидс» Тайлер Адамс, но оба скорее были игроками ротации, и у них есть равноценные замены.

Зато «быки» не только сохранили героя прошлого сезона Кристофера Нкунку, но и подписали с ним новый контракт. А за Конрада Лаймера, которого очень хотел видеть в «Баварии» Юлиан Нагельсманн, мюнхенцы не готовы платить затребованные 30 миллионов евро. Кроме того, клуб из Восточной Германии дал понять: после первого официального матча трансфер будет окончательно заблокирован.

Кристофер Нкунку общается с арбитром. Фото Global Look Press

Между тем, чемпионы на два месяца остались без перенесшего операцию на колене Леона Горецки. Отчасти этим можно объяснить, что Нагельсманн выбрал на Суперкубок схему с тремя центральными защитниками. Но даже при такой расстановке места в старте не нашлось Маттейсу де Лигту, который начала игру на скамейке в компании других летних новичков — Нуссаира Мазрауи и Райана Гравенберха. Из тех, кто перешел в «Баварию» этим летом, с первых минут играл только Садио Мане.

И показательно, что, как и во второй части прошлого сезона в «Ливерпуле», Мане действовал на позиции центрального нападающего. После ухода Роберта Левандовски у баварцев пока нет других очевидных вариантов, если не считать вернувшегося из аренды в «Андерлехте» голландца Джошуа Зиркзее. Есть, конечно, купленный за 20 миллионов евро у «Ренна» Матис Тель, говоря о котором Нагельсманн признался: он верит, что когда-то француз забьет 40 мячей за сезон. Однако юноше всего 17 лет, и в Мюнхене будут счастливы, если для начала вундеркинд выполнит хотя бы четвертую часть норматива Левандовски.

Пока же «Бавария» берет свое системной игрой и агрессивным прессингом, что принесло чемпиону перевес в два гола уже к середине первого тайма. Гол номер один — подарок не сумевшего в простой ситуации вынести мяч из штрафной Лаймера, после чего Джамал Мусиала наносил удар с нескольких метров. А Мане открыл счет голам в Мюнхене после такого паса Сержа Гнабри, что промахнуться можно было только при большом желании.

Про «Лейпциг» же ничего хорошего к перерыву сказать было невозможно. Единственный запомнившийся момент — отмененный из-за офсайда гол Нкунку. Баварцы, вроде бы не делая ничего лишнего, перекрыли «быкам» кислород. Когда же чемпион взрывался в атаке, оборона Тедеско рассыпалась, словно карточный домик. Примерно как в ситуации с третьим голом, когда умница Мусиала после «стеночки» с Томасом Мюллером вложил мяч в ногу Бенжамену Павару.

Игроки «Баварии» поздравляют Бенжамена Павара с голом. Фото AFP

В общем, ничего общего с февральской игрой чемпионата, когда «Лейпциг» играл в Мюнхене почти на равных, дважды отыгрывался и уступил только из-за досадного автогола Йошко Гвардиола (2:3). По счету в этот раз в итоге все получилось тоже небезнадежно. Да и по игре тоже. Бесспорно, Мануэль Нойер мог не пропускать за шиворот от Марселя Хальстенберга, а Павар не организовывать пенальти, врезавшись в ногу Дани Ольмо.

Но все эти ошибки — следствие не только расслабленности «Баварии», но и классной игры «Лейпцига». Речь о заработавшем прессинге и атаке, которую Тедеско привел в чувство заменами. Только и решения тренера, и перестановки на поле попахивали авантюрой, и чемпион мог не доводить дело до нервной концовки.

Чего стоят два не засчитанных гола оставшегося без хет-трика Мане. Однако эффектный номер Лероя Сане поставил точку в вопросе о том, кто в субботу был лучше. Ну а «Лейпциг» показал, что все же способен на многое, а начавший с результативной ошибки де Лигт — пока не панацея от бед в баварской обороне.