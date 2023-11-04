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Сегодня, 14:15

У «Баварии» проблемы. Тухель не контролирует раздевалку и принимает странные решения

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Джошуа Киммих и Томас Тухель
Джошуа Киммих и Томас Тухель.
Фото Reuters
Между тренером и игроками возникла напряженность.

«Бавария» в нынешнем сезоне бундеслиги идет не на первом месте. Мы привыкли видеть немецкую машину во главе таблицы с первого тура, но пока болид Тухеля буксует. В чемпионате Германии мюнхенцы уже потеряли очки с главными конкурентами — «Лейпцигом» (2:2) и «Байером» (2:2), летом получили авоську от того же РБ в Суперкубке (0:3), а на днях сенсационно уступили в Кубке «Саарбрюккену» (1:2) — клубу-аутсайдеру третьего дивизиона.

Немецкие СМИ пишут, что Тухель полностью потерял контроль над раздевалкой. У наставника есть как любимчики вроде Гарри Кейна и Лероя Сане, так и попавший в опалу Джошуа Киммих.

Тухель не оправдал ожиданий

Немецкий тренер пришел в «Баварию» весной 2023 года на смену Юлиану Нагельсманну. С его помощью руководство клуба хотело взять требл — бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов. Как это часто случается, ожидания не совпали с реальностью — Томас провалился: вылет из ЛЧ и Кубка, а затем валидольная концовка в чемпионате. Лишь благодаря осечке дортмундской «Боруссии» в последнем туре баварцам удалось забрать чашку.

Тухелю дали шанс и оставили на следующий сезон, но легенды клуба продолжают говорить о том, что смена Нагельсманна была ошибкой.

«Под руководством Тухеля команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Нагельсманне», — считает Лотар Маттеус.

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Достается тренеру и от Ули Хенесса, правда, тут с ним трудно не согласиться. Дело в том, что Тухель еще на первой пресс-конференции говорил о том, что состав «Баварии» его полностью устраивает, называл его одним из самых талантливых и лучших в Европе. А затем Томас сам же критиковал его.

«Эти заявления — настоящий праздник для СМИ, особенно для таблоидов. Некоторые люди, включая тренера, сделали неразумные заявления — нельзя выставлять собственную команду в плохом свете, говоря, что составу не хватает глубины. Если посмотреть, какие игроки сидят у нас на скамейке запасных каждые выходные, то наш состав вовсе не скуден», — заявил Хенесс.

Перед стартом сезона Тухелю привезли Конрада Лаймера, Рафаэла Геррейру, Гарри Кейна и Ким Мин Джэ. Достойное усиление, не правда ли?

Однако Томас все равно недоволен. Подобные выходки он проделывал в «ПСЖ» и «Челси».

«В составе у нас есть небольшой дисбаланс. В атаке почти на каждой позиции у нас по два игрока. Что касается игры сзади — нам потребуется немного удачи, чтобы справиться», — говорил Тухель после закрытия трансферного окна.

Также была резонансная история с португальским опорником Жоау Пальиньей, которого Тухель очень хотел видеть в «Баварии». После того как сделку провести не удалось, немец публично пожаловался.

«Сейчас ситуация такова, и мы должны с этим жить. Надеюсь, если нам немного повезет, то мы сможем пережить зиму. Думаю, я знаю, что мог бы нам дать Жоау Пальинья. Сейчас у нас очень маленький состав, но мы верим в его качество. У нас много атакующих игроков, но в обороне людей не хватает».

Лерой Сане и Томас Тухель
Лерой Сане и Томас Тухель.
Фото Reuters

Тухель не контролирует раздевалку и конфликтует с лидером команды

Поведению тренера совершенно не рады в Мюнхене. В раздевалке из-за всего этого царит абсолютно нездоровая атмосфера. Журналист Керри Хау на днях выдал мощнейший инсайд, заявив, что у Томаса есть любимчики, с которыми он общается на постоянной основе — к таковым относятся Гарри Кейн и Лерой Сане.

С другими же игроками, даже с теми, кто регулярно выходит на поле, он практически не контактирует. Некоторые и вовсе узнают о своем появлении в составе только от помощников главного тренера — Энтони Барри и Жольта Лева.

Кроме того, у Тухеля напряженные отношения с многолетним лидером клуба Джошуа Киммихом. Наставник критикует футболиста, говоря, что ему не подходит позиция опорника и он замедляет развитие атак.

После матча с «Байером», в котором Киммих был заменен в середине второго тайма, полузащитник выпалил: «Почему меня заменили? Спросите у тренера!» Тухель при этом сказал, что не хотел рисковать здоровьем футболиста.

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Экс-голкипер «Баварии» Янн Зоммер, покинувший клуб этим летом, признался, что в команде и тогда царила нездоровая атмосфера.

«Ситуация в «Баварии» была совершенно дикой. Увольнения, изменения, недовольство, многочисленные проблемы, не связанные со спортом. Я понял, как все устроено в этом клубе. На одного или двух игроков вешают мишени — и пресса начинает их критиковать. После этого выбираются еще два футболиста. И со временем очередь дошла до меня».

Томас Тухель
Фото Reuters

Тухель не может настроить команду на ключевые матчи

«Бавария» испытывает серьезные трудности в важных играх. Не считая проигранного Суперкубка и потерь очков в бундеслиге, были тяжелейшие победы в Лиге чемпионов над совершенно потерянным «МЮ» (4:3) и явным аутсайдером группы «Копенгагеном».

Последняя игра с «Галатасараем» (3:1) не должна вводить в заблуждение: «Львы» с первых минут играли так, что невозможно было понять, где команда из чемпионата Турции, а где топ-клуб Европы. Подопечные Окана Бурука были просто лучше, чем команда Томаса Тухеля, но класс немцев перевесил.

Проблему провалов в важных матчах признает и сам тренер:

«Мы не беспокоимся, а анализируем и делаем выводы, которые обсуждаем с командой. Мы попытаемся разработать лучший план и реализовать его».

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Однако более резко по этой теме высказался Киммих:

«Мы пропускаем глупые голы. Сейчас у нас есть проблемы в матчах с топ-командами. Мы не добились своего в игре с «Байером», не сумели этого сделать и сейчас. Также у нас был беспорядок в игре с «МЮ». У нас проблемы с тем, чтобы сохранять стабильность на протяжении всех 90 минут в матчах с топами».

Когда авторитетный футболист произносит подобные вещи — это нехорошая тенденция для Тухеля. Не удивительно, что немецкие журналисты говорят о хаосе в раздевалке.

ФК «Голливуд»

На примере Джованни Трапаттони мы уже видели, чем заканчивается потеря контроля над игроками. В конце 90-х и начале нулевых «Бавария» так буянила, что ее прозвали ФК «Голливуд». Футболисты вели себя как настоящие рок-звезды: пили, курили, отбивали друг у друга жен и дрались в ночных заведениях.

Эпатажный Штефан Эффенберг, вратарь-вышибала Оливер Кан, неугомонный Марио Баслер, острый на язык Лотар Маттеус, драчун Бишенте Лизаразю — благодаря этим именам у журналистов всегда была работа.

В 1998 году, спустя два дня после третьего подряд поражения «Баварии» и потери шансов на чемпионство, нервы сдали у всегда спокойного, тренера-джентльмена Трапаттони. Итальянец созвал пресс-конференцию, где за три минуты, нещадно коверкая немецкий язык, сорвался на игроков. Тогда родилась легендарная фраза про «пустую бутылку»:

«Тренер не идиот! Тренер видит, что происходит. В прошлой игре было два, три или четыре игрока, которые были слабы, как пустая бутылка!»

Спустя годы в «Баварии» все стабилизировалось, но в 2023-м есть ощущение, что «Голливуд» может вернуться. Фиксируем — ситуация в чемпионате и Лиге чемпионов пока остается стабильной, но проблемы в раздевалке должны насторожить Тухеля.

Гарри Кейн
Джошуа Киммих
Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 9 8 1 0 27-8 25
2
 Бавария 9 7 2 0 34-7 23
3
 Штутгарт 9 7 0 2 27-11 21
4
 Боруссия Д 9 6 3 0 20-11 21
5
 РБ Лейпциг 9 6 2 1 25-7 20
6
 Хоффенхайм 9 6 0 3 20-16 18
7
 Айнтрахт Ф 9 3 5 1 12-9 14
8
 Фрайбург 9 4 1 4 10-16 13
9
 Вольфсбург 9 4 0 5 13-14 12
10
 Аугсбург 9 3 2 4 18-21 11
11
 Боруссия М 9 2 3 4 16-20 9
12
 Вердер 9 3 0 6 14-18 9
13
 Бохум 10 1 5 4 10-24 8
14
 Хайденхайм 9 2 1 6 13-22 7
15
 Дармштадт 10 2 1 7 14-32 7
16
 Унион Б 9 2 0 7 11-19 6
17
 Кельн 9 1 1 7 7-21 4
18
 Майнц 9 0 3 6 9-24 3
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3.11 22:30
Дармштадт – Бохум
 1 : 2
4.11 17:30
Кельн – Аугсбург
 - : -
4.11 17:30
Фрайбург – Боруссия М
 - : -
4.11 17:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
4.11 17:30
Майнц – РБ Лейпциг
 - : -
4.11 17:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
4.11 20:30
Боруссия Д – Бавария
 - : -
5.11 17:30
Вольфсбург – Вердер
 - : -
5.11 19:30
Хайденхайм – Штутгарт
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 14
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 12
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 8
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 6
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 5
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 3 1 1
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