Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз

Обе девушки заметно отличаются по типажу от стилиста по прическам Катрин Гильх, с которой Нойер находился в близких отношениях с 2009 по 2014 год.

Первый официальный брак Нойера продлился три года. Нина хотела строить карьеру дальше, Мануэль мечтал о детях. Молодые люди развелись в начале 2020 года.

Через несколько месяцев Нойер познакомился с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

Фото Global Look Press

14-летняя разница в возрасте не мешала развитию их романа.

Фото BackGrid

Аника с удовольствием посещала матчи «Баварии».

Фото Global Look Press

Девушка ездила в Катар, чтобы поддержать своего любимого во время выступления за сборную Германии на чемпионате мира.

Фото Global Look Press