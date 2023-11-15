Футбол
Германия
Новости Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 16:20

Сменил наездницу на гандболистку: Мануэль Нойер женился во второй раз

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Аника Биссель и Мануэль Нойер.
Фото Global Look Press

Вратарь «Баварии» и сборной Германии оформил отношения с новой супругой.

Осень 2023 года порадовала вратаря «Баварии» Мануэля Нойера радостными событиями. 37-летний голкипер восстановился после перелома голени, который получил, катаясь на лыжах в декабре прошлого года после чемпионата мира. 28 октября он сыграл первый матч в бундеслиге после долгого перерыва.

Фото AFP

После возвращения на поле Нойер женился на своей 23-летней подруге Анике Биссель.

Фото Соцсети
Многие фанаты немецкого вратаря отмечают, что она очень похожа на предыдущую супругу Мануэля — Нину Вайсс (на фото слева). Вайсс — дочь состоятельного владельца гостиничного бизнеса и успешная наездница. Она выиграла несколько крупных турниров в Германии по конному спорту.
Фото Global Look Press

Обе девушки заметно отличаются по типажу от стилиста по прическам Катрин Гильх, с которой Нойер находился в близких отношениях с 2009 по 2014 год.

Фото Getty Images

Первый официальный брак Нойера продлился три года. Нина хотела строить карьеру дальше, Мануэль мечтал о детях. Молодые люди развелись в начале 2020 года.

Через несколько месяцев Нойер познакомился с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

Фото Global Look Press
14-летняя разница в возрасте не мешала развитию их романа.
Фото BackGrid
Аника с удовольствием посещала матчи «Баварии».
Фото Global Look Press
Девушка ездила в Катар, чтобы поддержать своего любимого во время выступления за сборную Германии на чемпионате мира.
Фото Global Look Press

Травма Нойера позволила молодым людям больше времени проводить вместе.

Фото Global Look Press
В сентябре они побывали вместе с другими футболистами «Баварии» на традиционном пивном фестивале в Мюнхене.
Фото Соцсети
На Октоберфесте пара объявила о своей скорой свадьбе, а Мануэль признался, что его мечта о детях скоро осуществится.
Фото Getty Images
Свою свадьбу чета Нойеров отпраздновала в узком кругу близких родственников в начале ноября. Прибавление в семье ожидается в начале весны.
Фото Global Look Press
Мануэль Нойер
Фото
7
1
Читайте также
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Петр Чех будет играть за лучший хоккейный клуб Великобритании
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У «Баварии» проблемы. Тухель не контролирует раздевалку и принимает странные решения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 11 10 1 0 34-10 31
2
 Бавария 11 9 2 0 42-9 29
3
 Штутгарт 11 8 0 3 29-14 24
4
 РБ Лейпциг 11 7 2 2 28-10 23
5
 Боруссия Д 11 6 3 2 21-17 21
6
 Хоффенхайм 11 6 1 4 23-20 19
7
 Айнтрахт Ф 11 4 6 1 17-11 18
8
 Фрайбург 11 4 2 5 14-22 14
9
 Боруссия М 11 3 4 4 23-23 13
10
 Аугсбург 11 3 4 4 20-23 13
11
 Вольфсбург 11 4 1 6 15-20 13
12
 Вердер 11 3 2 6 18-22 11
13
 Хайденхайм 11 3 1 7 17-26 10
14
 Бохум 11 1 6 4 11-25 9
15
 Дармштадт 11 2 2 7 14-32 8
16
 Майнц 11 1 4 6 11-24 7
17
 Кельн 11 1 3 7 9-23 6
18
 Унион Б 11 2 0 9 11-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.11 22:30
Кельн – Бавария
 - : -
25.11 17:30
Боруссия Д – Боруссия М
 - : -
25.11 17:30
Фрайбург – Дармштадт
 - : -
25.11 17:30
Унион Б – Аугсбург
 - : -
25.11 17:30
Вердер – Байер
 - : -
25.11 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 - : -
25.11 20:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
26.11 17:30
Хайденхайм – Бохум
 - : -
26.11 19:30
Хоффенхайм – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 17
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 8 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 9 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 4 1 1
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости