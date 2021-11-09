Защитник «Баварии» Никлас Зюле сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Германии, информирует Bild.

Немецкий футбольный союз также сообщил о том, что один из футболистов сдал положительный тест на COVID-19, однако не назвал его имя. Как отмечается, игрок изолирован, хотя у него и нет никаких симптомов. Ранее он был вакцинирован.

Кроме того, изолированы еще четыре игрока сборной Германии, которые напрямую контактировали с больным. Они также отправлены в изоляцию, несмотря на отрицательные тесты.

Все остальные футболисты и тренерский штаб будут готовиться к предстоящим матчам в штатном режиме.

Германия в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022 сыграет с Лихтенштейном (11 ноября) и Арменией (14 ноября).