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Игрок «Баварии» Райн заразился ковидом, в сегодняшней тренировке участвовали 4 футболиста

17:59
Игроки «Баварии» на тренировке. Фото Twitter
Игроки «Баварии» на тренировке. Фото Twitter
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Полузащитник «Баварии» Торбен Райн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю тренировку.

Ранее стало известно, что другой игрок «Баварии» — Никлас Зюле также сдал положительный тест. На карантин должны быть помещены и четыре игрока, контактировавшие с ним: Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Джошуа Киммих.

Кроме того, сообщается, что из-за коронавируса и отъездов в различные сборные в сегодняшней тренировке команды участвовали всего четыре игрока.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное