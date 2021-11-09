Игрок «Баварии» Райн заразился ковидом, в сегодняшней тренировке участвовали 4 футболиста

Полузащитник «Баварии» Торбен Райн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю тренировку.

Ранее стало известно, что другой игрок «Баварии» — Никлас Зюле также сдал положительный тест. На карантин должны быть помещены и четыре игрока, контактировавшие с ним: Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Джошуа Киммих.

Кроме того, сообщается, что из-за коронавируса и отъездов в различные сборные в сегодняшней тренировке команды участвовали всего четыре игрока.