Игрок «Баварии» Райн заразился ковидом, в сегодняшней тренировке участвовали 4 футболиста
17:59
Полузащитник «Баварии» Торбен Райн сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Bild. Из-за этого он пропустил сегодняшнюю тренировку.
Ранее стало известно, что другой игрок «Баварии» — Никлас Зюле также сдал положительный тест. На карантин должны быть помещены и четыре игрока, контактировавшие с ним: Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Джошуа Киммих.
Кроме того, сообщается, что из-за коронавируса и отъездов в различные сборные в сегодняшней тренировке команды участвовали всего четыре игрока.
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