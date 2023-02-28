Канселу: «Мне нравятся Мбаппе и Месси, но также я симпатизирую Модричу»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу прокомментировал попадание в символическую сборную 2022 года по версии ФИФА.

«Любимый игрок из символической сборной ФИФА? Мне нравятся Мбаппе и Месси, но также я симпатизирую Модричу. Например, когда я смотрел матч «Реала» с «Ливерпулем», он играл восхитительно. Лично я бы выбрал Модрича. Если бы я был зрителем, я бы ходил на стадион, чтобы увидеть таких игроков. Очень рад находиться рядом с ними, потому что они лучшие. Для меня быть здесь, рядом с лучшими игроками года — большая привилегия. Я мечтал об этом в детстве, хотел побеждать, и теперь я этого добился и очень счастлив», — приводит слова Канселу Bayern&Germany.

Португальский защитник выступает за «Баварию» на правах аренды до конца сезона. У немецкой команды есть право выкупа Канселу за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провел 26 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.