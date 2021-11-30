Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был получить Роберт Левандовски
Меттеус высказался о вручении «Золотого мяча» Месси
12:54
Бывший нападающий «Баварии» Лотар Маттеус высказался по поводу вручения «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Ничего не понимаю, честно говоря. При всем уважении к Месси и другим великим футболистам, никто не заслужил эту награду так, как Левандовски.
Каждую неделю он выступает на выдающемся уровне, как нападающий «Баварии»... Роналду тоже не обладал такой стабильностью и исключительностью, как Левандовски», — сказал Маттеус в эфире Sky Sports.
Поляк занял второе место в голосовании. Ранее Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.
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