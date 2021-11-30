Маттеус считает, что «Золотой мяч» должен был получить Роберт Левандовски

Бывший нападающий «Баварии» Лотар Маттеус высказался по поводу вручения «Золотого мяча» форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

«Ничего не понимаю, честно говоря. При всем уважении к Месси и другим великим футболистам, никто не заслужил эту награду так, как Левандовски.

Каждую неделю он выступает на выдающемся уровне, как нападающий «Баварии»... Роналду тоже не обладал такой стабильностью и исключительностью, как Левандовски», — сказал Маттеус в эфире Sky Sports.

Поляк занял второе место в голосовании. Ранее Левандовски выступил с заявлением по итогам вручения «Золотого мяча» за 2021 год.