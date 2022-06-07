Левандовски: «Давайте больше не будем говорить о моем будущем в «Баварии»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассказал, почему так твердо намерен покинуть мюнхенский клуб этим летом.

«Я уважаю «Баварию» и ее правила. Но перемены, особенно по прошествии такого времени, являются частью жизни клуба и игрока. Надеюсь, это не прозвучит эгоистично. У меня есть контракт, но я пытался дать клубу понять, что я чувствую.

Я проинформировал клуб и публично заявил, что принял решение не продлевать контракт. Так что давайте больше не будем говорить о моем будущем в «Баварии», — цитирует поляка Bild.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитан до середины 2023 года. Руководство клуба всячески отказывалось отпускать 33-летнего нападающего: в Мюнхене требуют, чтобы нападающий полностью отработал контракт.