Де Лигт будет получать 17-19 миллионов евро в год, если перейдет в «Баварию»

«Бавария» сделает предложение о трансфере защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта в воскресенье вечером или в начале следующей недели, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, «Ювентус» хочет получить за 22-летнего нидерландца как минимум 80 миллионов евро.

Отмечается, что защитник сможет получать 17-19 миллионов евро в год до уплаты налогов, если перейдет в мюнхенский клуб.

В прошедшем сезоне Де Лигт забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 42 матчах за туринцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.