Капитан «Униона»: «Второе место «Баварии» не доставит удовольствия немецкому футболу»
Защитник «Униона» Кристофер Триммель поделился мнением о возможном сезоне «Баварии» без трофеев.
«Мне любопытно посмотреть, как отреагирует «Бавария», если команда ничего не выиграет за сезон. Это не доставит удовольствия немецкому футболу», — приводит слова Триммеля Welt.
После 27 туров чемпионата Германии «Бавария» находится на втором месте, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 13 очков. Также в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют с «Арсеналом».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|12
|6
|43-36
|42
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|28
|8
|7
|13
|36-44
|31
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.04
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Вердер
|1 : 1
|6.04
|16:30
|
Кельн – Бохум
|- : -
|6.04
|16:30
|
Фрайбург – РБ Лейпциг
|- : -
|6.04
|16:30
|
Хайденхайм – Бавария
|- : -
|6.04
|16:30
|
Майнц – Дармштадт
|- : -
|6.04
|16:30
|
Унион Б – Байер
|- : -
|6.04
|19:30
|
Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|7.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|7.04
|18:30
|
Вольфсбург – Боруссия М
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|26
|1
|1
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