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Сегодня, 09:40

Капитан «Униона»: «Второе место «Баварии» не доставит удовольствия немецкому футболу»

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Защитник «Униона» Кристофер Триммель поделился мнением о возможном сезоне «Баварии» без трофеев.

«Мне любопытно посмотреть, как отреагирует «Бавария», если команда ничего не выиграет за сезон. Это не доставит удовольствия немецкому футболу», — приводит слова Триммеля Welt.

После 27 туров чемпионата Германии «Бавария» находится на втором месте, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 13 очков. Также в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют с «Арсеналом».

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Унион Берлин
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«Вердер» не удержал победу в матче с «Айнтрахтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 28 10 12 6 43-36 42
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 28 8 7 13 36-44 31
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
5.04 21:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 1 : 1
6.04 16:30
Кельн – Бохум
 - : -
6.04 16:30
Фрайбург – РБ Лейпциг
 - : -
6.04 16:30
Хайденхайм – Бавария
 - : -
6.04 16:30
Майнц – Дармштадт
 - : -
6.04 16:30
Унион Б – Байер
 - : -
6.04 19:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
7.04 16:30
Хоффенхайм – Аугсбург
 - : -
7.04 18:30
Вольфсбург – Боруссия М
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 26 1 1
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