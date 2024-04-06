Капитан «Униона»: «Второе место «Баварии» не доставит удовольствия немецкому футболу»

Защитник «Униона» Кристофер Триммель поделился мнением о возможном сезоне «Баварии» без трофеев.

«Мне любопытно посмотреть, как отреагирует «Бавария», если команда ничего не выиграет за сезон. Это не доставит удовольствия немецкому футболу», — приводит слова Триммеля Welt.

После 27 туров чемпионата Германии «Бавария» находится на втором месте, набрав 60 очков. Отставание от лидируещего «Байера» составляет 13 очков. Также в 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенцы сыграют с «Арсеналом».