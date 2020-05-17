Защитник «Шальке» Тодибо заработал повреждение бедра в матче с «Боруссией Д»

Защитник «Шальке» Жан-Клер Тодибо получил повреждение бедра в матче 26-го тура против «Боруссии Д» (0:4), сообщает Marca.

По информации источника, 20-летний француз в ближайшее время пройдет обследование, после которого будет известна степень тяжести травмы. Тодибо был заменен после первого тайма матча с «Боруссией».

Тодибо присоединился к «Шальке» на правах аренды из «Барселоны» зимой 2020 года. Француз провел за команду из Гельзенкирхена 8 матчей и не отличился результативными действиями.

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В 27-м туре бундеслиги «Шальке» примет дома «Аугсбург», матч состоится в воскресенье, 24 мая, начало — в 14.30 по московскому времени. Коэффициенты БК «Лига Ставок»: победа «Шальке» — 2,05, ничья — 3,40, победа «Аугсбурга» — 3,70.