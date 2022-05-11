Защитник «Майнца» Сен Жюст перейдет в лиссабонский «Спортинг» по окончании сезона

Лиссабонский «Спортинг» объявил о покупке защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста.

Согласно данным портала Transfermarkt.com, португальский клуб заплатил за 25-летнего нидерландца 10 миллионов евро.

Футболист подписал контракт со «Спортингом» до конца июня 2026 года, игрок перейдет в команду по окончании сезона-2021/22. В соглашении прописаны отступные в размере 45 миллионов евро.

Сен Жюст выступал за «Майнц» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 9 матчах команды и забил 1 гол.