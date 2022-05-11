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Сегодня, 19:26

Защитник «Майнца» Сен Жюст перейдет в лиссабонский «Спортинг» по окончании сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Лиссабонский «Спортинг» объявил о покупке защитника «Майнца» Джерри Сен Жюста.

Согласно данным портала Transfermarkt.com, португальский клуб заплатил за 25-летнего нидерландца 10 миллионов евро.

Футболист подписал контракт со «Спортингом» до конца июня 2026 года, игрок перейдет в команду по окончании сезона-2021/22. В соглашении прописаны отступные в размере 45 миллионов евро.

Сен Жюст выступал за «Майнц» с августа 2019 года. В сезоне-2021/22 защитник принял участие в 9 матчах команды и забил 1 гол.

Источник: https://www.sporting.pt/pt/noticias/futebol/equipa-principal/2022-05-11/st-juste-e-reforco-para-2022/2023
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 Байер 33 18 7 8 78-46 61
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 РБ Лейпциг 33 17 6 10 71-36 57
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 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
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 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
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 Майнц 33 13 6 14 48-43 45
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 Аугсбург 33 9 8 16 37-55 35
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