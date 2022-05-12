«Бавария» проявляет интерес к Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба интересен «Баварии».

По данным Fichajes, немецкая команда — последняя, которая выразила заинтересованность в подписании французского полузащитника.

Также 29-летнего футболиста связывают с «Реалом», «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

Контракт полузащитника с «МЮ» заканчивается летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 27 матчах за клуб во всех турнирах.