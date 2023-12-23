Защитник дортмундской «Боруссии» Менье рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде

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Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал, какой штраф в команде предусмотрен за лишний вес.

«За каждые 100 грамм лишнего веса, от определенного уровня футболиста, будут штрафовать на одну тысячу евро», — цитирует Менье RMC Sport.

Клубы чемпионата Германии ушли на зимний перерыв, который продлится до 12 января.

После 16 туров бундеслиги дортмундская «Боруссия» располагается на пятой строчке с 27 очками. Лидером является «Байер» (42 очка).