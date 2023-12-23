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Сегодня, 17:16

Защитник дортмундской «Боруссии» Менье рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде

Виктория Кравченко
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Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал, какой штраф в команде предусмотрен за лишний вес.

«За каждые 100 грамм лишнего веса, от определенного уровня футболиста, будут штрафовать на одну тысячу евро», — цитирует Менье RMC Sport.

Клубы чемпионата Германии ушли на зимний перерыв, который продлится до 12 января.

После 16 туров бундеслиги дортмундская «Боруссия» располагается на пятой строчке с 27 очками. Лидером является «Байер» (42 очка).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
13.01 17:30
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
13.01 20:30
Дармштадт – Боруссия Д
 - : -
14.01 17:30
Бохум – Вердер
 - : -
14.01 19:30
Боруссия М – Штутгарт
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
Лерой Сане

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Бавария

 8
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 7
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 7
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 13 2 2
Максенс Лакруа

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Вольфсбург

 14 1 1
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Николас Хефлер

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 12 1 5
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