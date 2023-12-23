Защитник дортмундской «Боруссии» Менье рассказал, какой штраф предусмотрен за лишний вес в команде
Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье рассказал, какой штраф в команде предусмотрен за лишний вес.
«За каждые 100 грамм лишнего веса, от определенного уровня футболиста, будут штрафовать на одну тысячу евро», — цитирует Менье RMC Sport.
Клубы чемпионата Германии ушли на зимний перерыв, который продлится до 12 января.
После 16 туров бундеслиги дортмундская «Боруссия» располагается на пятой строчке с 27 очками. Лидером является «Байер» (42 очка).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5
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