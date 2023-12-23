Бывший вратарь «Арсенала» Леманн оштрафован на 420 тысяч евро за порчу имущества соседа бензопилой

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн оштрафован на 420 тысяч евро за порчу имущества, неоднократное оскорбление полиции и попытку мошенничества, сообщает Bild.

По информации источника, прокуратура также запрашивает для Леманна тюремное заключение на 10 месяцев.

В 2021 году Леманн проник в гараж соседа, предварительно перерезав провода видеокамер, и распилил балку крыши бензопилой. Однако камеры, все же, смогли записать инцидент. На суде спортсмен заявил, что страдает от провалов в памяти и не помнит этот момент.

Также в 2021 и 2022 годах Леманн дважды нарушал правила парковки в мюнхенском аэропорту, не платив за стоянку. В первый раз бывший вратарь зарядил свой «Порш», после чего выехал с парковки, проскочив за другой машиной под шлагбаумом.

Адвокат Леманна назвал обвинения в адрес игрока безумными.

Леманн выступал за «Шальке», «Милан», «Боруссию», «Арсенал» и «Штутгарт».

Всего за карьеру он провел 792 матча, забил два мяча, пропустил 831 гол и 278 раз оставлял ворота не тронутыми.