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Форсберг попрощался с «Лейпцигом»: «Здесь я стал мужчиной»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Эмиль Форсберг попрощался с немецким клубом. Футболист продолжит карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Здесь я стал мужчиной. Мы с «Лейпцигом» идеально подошли к другу другу. Мы прошли через трудные моменты, пережили много удивительных событий и вместе завоевали титулы. Девять лет, проведенных здесь, были прекрасными для меня и моей семьи. Я не мог и надеяться на лучшее. «Лейпциг» стал моей семьей. Не только команда, но и весь клуб, все его сотрудники и болельщики. Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе — двумя трофеями Кубком Германии и Суперкубком.

Лейпциг — наш второй дом. Мои дети жили только в Лейпциге. Мы всегда чувствовали себя здесь очень комфортно. Мне грустно, но в то же время я очень благодарен. Это прощание, но не прощание навсегда. Я обязательно вернусь!», — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.

16 декабря 32-летний швед подписал контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз» до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист присоединится к новой команде в начале следующего года.

Форсберг выступал за «Лейпциг» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Эмиль Форсберг
ФК Лейпциг
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1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
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 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
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 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
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 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
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