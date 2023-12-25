Форсберг попрощался с «Лейпцигом»: «Здесь я стал мужчиной»
Полузащитник Эмиль Форсберг попрощался с немецким клубом. Футболист продолжит карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Здесь я стал мужчиной. Мы с «Лейпцигом» идеально подошли к другу другу. Мы прошли через трудные моменты, пережили много удивительных событий и вместе завоевали титулы. Девять лет, проведенных здесь, были прекрасными для меня и моей семьи. Я не мог и надеяться на лучшее. «Лейпциг» стал моей семьей. Не только команда, но и весь клуб, все его сотрудники и болельщики. Я очень горжусь тем, чего мы добились вместе — двумя трофеями Кубком Германии и Суперкубком.
Лейпциг — наш второй дом. Мои дети жили только в Лейпциге. Мы всегда чувствовали себя здесь очень комфортно. Мне грустно, но в то же время я очень благодарен. Это прощание, но не прощание навсегда. Я обязательно вернусь!», — приводит слова Форсберга пресс-служба клуба.
16 декабря 32-летний швед подписал контракт с «Нью-Йорк Ред Буллз» до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон. Футболист присоединится к новой команде в начале следующего года.
Форсберг выступал за «Лейпциг» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5