Защитник «Байера» Фримпонг заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист SPORT1 Патрик Бергер.

По информации источника, 22-летний футболист очень хочет перейти в английский клуб. «Байер» требует за игрока около 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что агент Фримпонга встречался с представителями «Манчестер Юнайтед», «Баварией» и «Барселоной».

В текущем сезоне защитник сыграл 38 матчей за «Байер» во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с леверкузенским клубом истекает летом 2025 года.