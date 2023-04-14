Тухель считает, что Гравенберх должен бороться за свое место в составе «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Райана Гравенберхе.

«Я вижу способности Райана на тренировках, у него все получается. Он полузащитник, который может хорошо двигаться и дриблинговать. Сейчас речь идет о том, чтобы быть терпеливым. Нужно бороться за то, чтобы играть за эту команду», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гравенберхом интересуются «Лиеврпуль» и «Арсенал».

Полузащитник прошлым летом присоединился к «Баварии», подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне 20-летний футболист сыграл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.