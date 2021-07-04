Защитник «Баварии» Люка Эрнандез перенес операцию на левом колене, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист надорвал мениск в расположении сборной Франции на Евро-2020. Отмечается, что операция прошла успешно, а Эрнандез уже приступил к реабилитации.

?? Nach seiner Verletzung bei der #EURO2020 wurde @LucasHernandez erfolgreich am linken Knie operiert und beginnt sofort mit den Rehabilitationsma?nahmen.



Gute Genesung, Lucas!



? https://t.co/3wE9yQUG5Z#FCBayern — FC Bayern M?nchen (@FCBayern) July 4, 2021

По словам спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича, Эрнандез должен быть в строю через несколько недель.