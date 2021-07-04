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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез перенес операцию

15:49
Люка Эрнандез. Фото Instagram
Люка Эрнандез. Фото Instagram
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандез перенес операцию на левом колене, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний футболист надорвал мениск в расположении сборной Франции на Евро-2020. Отмечается, что операция прошла успешно, а Эрнандез уже приступил к реабилитации.

По словам спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича, Эрнандез должен быть в строю через несколько недель.

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Иван Шитик все материалы автора

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