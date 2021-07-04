«Айнтрахт» предложил 7 миллионов евро за молодого полузащитника «Милана»
16:15
«Айнтрахт» намерен приобрести полузащитника «Милана» Йенса Петтера Хауге. Немецкий клуб предложил за 21-летнего норвежца 7 миллионов евро, но получил отказ, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Клуб из Франкфурта продолжает переговоры и готов улучшить свое предложение. Итальянский клуб планирует выручить с продажи футболиста не менее 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Хауге провел 28 матчей во всех турнирах и забил 8 голов при 3 голевых передачах.
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