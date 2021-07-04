«Айнтрахт» предложил 7 миллионов евро за молодого полузащитника «Милана»

«Айнтрахт» намерен приобрести полузащитника «Милана» Йенса Петтера Хауге. Немецкий клуб предложил за 21-летнего норвежца 7 миллионов евро, но получил отказ, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Клуб из Франкфурта продолжает переговоры и готов улучшить свое предложение. Итальянский клуб планирует выручить с продажи футболиста не менее 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хауге провел 28 матчей во всех турнирах и забил 8 голов при 3 голевых передачах.