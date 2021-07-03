Нападающий сборной Голландии Мален близок к переходу в «Боруссию» из Дортмунда

Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом ПСВ Дониэллом Маленом, пишет в Twitter инсайдер Николо Скира.

Клуб уже согласовал контракт с 22-летним футболистом, который будет рассчитан до 2026 года.

Действующий контракт Малена с «ПСВ» рассчитан до лета 2024 года. В прошлом сезоне футболист забил 27 голов и сделал 10 результативных передач в 45 играх. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.