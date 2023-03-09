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Сегодня, 19:07

Защитник «Баварии» Эрнандес приступил к тренировкам после тяжелой травмы, полученной на ЧМ-2022

Мария Гусева
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Люка Эрнандес.
Люка Эрнандес.
Фото ФК «Бавария»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес приступил к индивидуальным тренировкам после травмы, сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Ранее 27-летний француз проходил реабилитацию в немецком центре подготовки спортсменов.

Эрнандес на 13-й минуте первого матча группового турнира чемпионата мира-2022 против Австралии (4:1) получил повреждение. Позже выяснилось, что у защитника выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена и он больше не сыграет на турнире в Катаре.

В сезоне-2022/23 Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
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Нагельсманн рассказал, как «Бавария» будет играть с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
12
 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
17
 Шальке 23 4 7 12 18-42 19
18
 Бохум 23 6 1 16 24-56 19
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10.03 22:30
Кельн – Бохум
 - : -
11.03 17:30
Бавария – Аугсбург
 - : -
11.03 17:30
Айнтрахт Ф – Штутгарт
 - : -
11.03 17:30
Герта – Майнц
 - : -
11.03 17:30
РБ Лейпциг – Боруссия М
 - : -
11.03 20:30
Шальке – Боруссия Д
 - : -
12.03 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 - : -
12.03 19:30
Вердер – Байер
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Никлас Фюллкруг

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 14
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Винченцо Грифо

Винченцо Грифо

Фрайбург

 12
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 21 1 6
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 21 1 3
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