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Сегодня, 17:14

Нагельсманн рассказал, как «Бавария» будет играть с «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов

Руслан Минаев
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал предстоящий ответный матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Нам нужно постараться не слишком долго втягиваться в игре. Одна из наших задач в том, чтобы не оставлять слишком много пространства за линией защиты. Будет важно обрезать передачи Месси. У «ПСЖ» есть отличительные черты, которыми вы можете воспользоваться, но они могут и не сыграть вам на руку, если вы ошибетесь», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» на выезде обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 8 марта. Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Юлиан Нагельсманн
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 23 14 7 2 66-22 49
2
 Боруссия Д 23 16 1 6 47-28 49
3
 Унион Б 23 13 5 5 35-27 44
4
 РБ Лейпциг 23 12 6 5 46-29 42
5
 Фрайбург 23 12 6 5 35-32 42
6
 Айнтрахт Ф 23 11 6 6 45-33 39
7
 Майнц 23 10 5 8 38-34 35
8
 Вольфсбург 23 9 7 7 42-31 34
9
 Боруссия М 23 8 6 9 38-39 30
10
 Вердер 23 9 3 11 35-43 30
11
 Байер 23 9 4 10 40-37 31
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 Кельн 23 6 9 8 32-36 27
13
 Аугсбург 23 8 3 12 28-39 27
14
 Герта 23 5 5 13 28-44 20
15
 Штутгарт 23 4 7 12 28-40 19
16
 Хоффенхайм 23 5 4 14 29-42 19
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Бавария – Аугсбург
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 - : -
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 - : -
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