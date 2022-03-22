Гриллич летом покинет «Хоффенхайм» и может перейти в «Рому» или «Интер»

Полузащитник «Хоффенхайма» Флориан Гриллич отклонил предложение клуба о продлении контракта.

Как сообщает журналист Николо Скира, посредники предложили «Интеру» и «Роме» подписать 26-летнего футболиста летом 2022 года, когда он станет свободным агентом.

Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость австрийского полузащитника в 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Гриллич сыграл за «Хоффенхайм» 17 матчей в чемпионате Германии и не отметился результативными действиями.