Футболист «Баварии» Дэвис приступил к тренировкам. В январе у него обнаружили симптомы миокардита
Футболист «Баварии» Дэвис приступил к тренировкам
21-летний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам на базе мюнхенцев, сообщает пресс-служба клуба.
По словам главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, у канадца прошло «воспаление сердечной мышцы». 21-летний футболист будет постепенно возвращаться в состав команды в течение следующих трех-четырех недель, но сначала его ждут умеренные нагрузки.
Напомним, ранее Дэвис перенес коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|77-28
|60
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|25
|13
|6
|6
|64-40
|45
|
4
|РБ Лейпциг
|25
|12
|5
|8
|51-29
|41
|
5
|Фрайбург
|26
|12
|8
|6
|43-29
|44
|
6
|Хоффенхайм
|26
|13
|5
|8
|49-37
|44
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Айнтрахт Ф
|25
|9
|7
|9
|37-37
|34
|
9
|Унион Б
|26
|10
|8
|8
|33-34
|38
|
10
|Кельн
|25
|9
|9
|7
|36-39
|36
|
11
|Бохум
|25
|9
|5
|11
|27-35
|32
|
12
|Вольфсбург
|26
|9
|4
|13
|29-40
|31
|
13
|Арминия
|25
|5
|10
|10
|22-33
|25
|
14
|Аугсбург
|25
|6
|8
|11
|27-41
|26
|
15
|Боруссия М
|26
|8
|6
|12
|36-51
|30
|
16
|Штутгарт
|26
|5
|8
|13
|32-48
|23
|
17
|Герта
|26
|6
|5
|15
|26-60
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|25
|3
|5
|17
|23-64
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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9 тур
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13 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|12.03
|17:30
|
Аугсбург – Майнц
|- : -
|12.03
|17:30
|
Унион Б – Штутгарт
|1 : 1
|12.03
|17:30
|
Фрайбург – Вольфсбург
|3 : 2
|12.03
|17:30
|
Хоффенхайм – Бавария
|1 : 1
|12.03
|20:30
|
Боруссия М – Герта
|2 : 0
|13.03
|17:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|13.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|13.03
|19:30
|
Боруссия Д – Арминия
|- : -
|13.03
|21:30
|
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|29
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|22
|1
|5
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