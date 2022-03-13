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Сегодня, 16:07

Футболист «Баварии» Дэвис приступил к тренировкам. В январе у него обнаружили симптомы миокардита

Футболист «Баварии» Дэвис приступил к тренировкам
Иван Шитик
Корреспондент

21-летний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам на базе мюнхенцев, сообщает пресс-служба клуба.

По словам главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, у канадца прошло «воспаление сердечной мышцы». 21-летний футболист будет постепенно возвращаться в состав команды в течение следующих трех-четырех недель, но сначала его ждут умеренные нагрузки.

Напомним, ранее Дэвис перенес коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Обе забьют - да

22%

1.69

П1

20%

1.67

П1 и ТМ 5.5 - да

14%

1.70
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Локомотив 1
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Матч завершен

П2

25%

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ИТБ2 (1.0)

18%

1.59

Обе забьют - да

16%

2.02
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Манчестер Юнайтед 3
Тоттенхэм 2
Матч завершен

П1

21%

2.15

ТБ 2.5

19%

1.74

X2

12%

1.75
ФК Бавария
0
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«Герта» отправила в отставку главного тренера
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 26 19 3 4 77-28 60
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
6
 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 26 10 8 8 33-34 38
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 26 9 4 13 29-40 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
16
 Штутгарт 26 5 8 13 32-48 23
17
 Герта 26 6 5 15 26-60 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
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34 тур
12.03 17:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 - : -
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 - : -
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
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Томас Мюллер

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Байер

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Давид Раум

Хоффенхайм

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Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 2 2
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Александр Хак

Майнц

 20 1 5
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Вальдемар Антон

Штутгарт

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