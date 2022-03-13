Футболист «Баварии» Дэвис приступил к тренировкам. В январе у него обнаружили симптомы миокардита

21-летний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис приступил к тренировкам на базе мюнхенцев, сообщает пресс-служба клуба.

По словам главного тренера команды Юлиана Нагельсманна, у канадца прошло «воспаление сердечной мышцы». 21-летний футболист будет постепенно возвращаться в состав команды в течение следующих трех-четырех недель, но сначала его ждут умеренные нагрузки.

Напомним, ранее Дэвис перенес коронавирусную инфекцию, после чего у футболиста появились признаки миокардита.