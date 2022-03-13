Горецка вернется к тренировкам в общей группе «Баварии» во вторник

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал, что полузащитник мюнхенцев Леон Горецка вернется к тренировкам в общей группе во вторник.

«Леон частично вернется к участию в командных тренировках во вторник. Он готов. Конечно, ему еще нужно нагнать партнеров, но сейчас его колено уже не опухшее. Надеюсь, что так и останется», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Нагельсманна.

В сезоне-2021/22 Горецка забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Баварию».

27-летний немец не выходил на поле из-за травмы с 4 декабря, тогда он принял участие в матче 14-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (3:2).