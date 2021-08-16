Тренер «Баварии» Нагельсманн сравнил Левандовского и Холанна

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сравнил форварда команды Роберта Левандовского и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлина Холанна.

«Холлан невероятный игрок, он оказывает большое влияние на «Боруссию». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он бегает со скоростью 36 км/ч.

Левандовски доказал, что является форвардом мирового класса. Эрлин еще не доиграл в бундеслиге, его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Но Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Nagelsmann on H?land: «Outstanding striker, what he brings on the pitch for Dortmund is incredible. We must not give him space to make deep runs. At 36 km/h he is incredibly fast. We have the best goalkeeper in the world, but in football it's all about the team» pic.twitter.com/5UjzHxV7Po — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 16, 2021

Нагельсман возглавляет «Баварию» с начала текущего сезона, ранее он тренировал «Лейпциг».