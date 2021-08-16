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Тренер «Баварии» Нагельсманн сравнил Левандовского и Холанна

15:51
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сравнил форварда команды Роберта Левандовского и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлина Холанна.

«Холлан невероятный игрок, он оказывает большое влияние на «Боруссию». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он бегает со скоростью 36 км/ч.

Левандовски доказал, что является форвардом мирового класса. Эрлин еще не доиграл в бундеслиге, его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Но Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду», — цитирует тренера Bayern & Germany.

Нагельсман возглавляет «Баварию» с начала текущего сезона, ранее он тренировал «Лейпциг».

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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