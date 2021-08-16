Тренер «Баварии» Нагельсманн сравнил Левандовского и Холанна
15:51
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сравнил форварда команды Роберта Левандовского и нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлина Холанна.
«Холлан невероятный игрок, он оказывает большое влияние на «Боруссию». Ему нельзя давать пространство для забеганий. Он бегает со скоростью 36 км/ч.
Левандовски доказал, что является форвардом мирового класса. Эрлин еще не доиграл в бундеслиге, его статистика впечатляет. Мы говорим о нападающих разного стиля. Но Левандовски опытнее, я счастлив, что он выступает за нашу команду», — цитирует тренера Bayern & Germany.
Нагельсман возглавляет «Баварию» с начала текущего сезона, ранее он тренировал «Лейпциг».
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