Японский защитник Йошида подписал контракт с «Шальке»
Японский защитник Майя Йошида подписал контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт немецкого клуба.
33-летний Йошида перешел в «шальке» на правах свободного агента.
До этого в Европе он выступал за голландский «Венло», итальянскую «Сампдорию» и английский «Саутгемптон».
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|Бавария
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|Боруссия Д
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3
|Байер
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0
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5
|Унион Б
|0
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|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Кельн
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8
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|0
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9
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0-0
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13
|Бохум
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|0
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|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
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|0-0
|0
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18
|Вердер
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|0-0
|0
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34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -
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