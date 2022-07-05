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Сегодня, 17:10

Японский защитник Йошида подписал контракт с «Шальке»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Майя Йошида (справа).
Фото ФК «Шальке».

Японский защитник Майя Йошида подписал контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт немецкого клуба.

33-летний Йошида перешел в «шальке» на правах свободного агента.

До этого в Европе он выступал за голландский «Венло», итальянскую «Сампдорию» и английский «Саутгемптон».

ФК Шальке
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