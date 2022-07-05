Японский защитник Йошида подписал контракт с «Шальке»

Японский защитник Майя Йошида подписал контракт с «Шальке». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт немецкого клуба.

33-летний Йошида перешел в «шальке» на правах свободного агента.

До этого в Европе он выступал за голландский «Венло», итальянскую «Сампдорию» и английский «Саутгемптон».