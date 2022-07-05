«Бавария» связывалась с «Наполи» по поводу трансфера нападающего Осимхена

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Наполи» Виктору Осимхену, сообщает Corriere dello Sport.

Клубы уже созванивались и обсуждали возможный трансфер. Президент итальянской команды Аурелио Де Лаурентис настаивает на том, что за 23-летнего нигерийца придется заплатить минимум 110 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Осимхен забил 18 голов и отдал 6 результативных передач в 31 матче за «Наполи».

Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.