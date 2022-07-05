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Маттеус: «Роналду в «Баварии» — это было бы секси! Окупаемость за счет футболок была бы гарантирована»

Маттеус посоветовал «Баварии» рассмотреть вариант с приобретением Роналду
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мюнхенский клуб. Он отметил, что 37-летний португалец по-прежнему является выдающимся бомбардиром.

«Конечно, это не будет трансфер с прицелом на будущее, — приводит слова Маттеуса Sky Sport. — Ему 37 лет, и он всегда попадал в заголовки. Я также не уверен, вписывается ли Роналду в систему «Баварии». Но Криштиану по-прежнему выдающийся бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 мячей«.

Экс-защитник считает, что трансфер нападающего окупился бы за счет продажи футболок.

«Роналду в «Баварии» — это было бы секси! Окупаемость за счет продажи футболок была бы гарантирована. По крайней мере, нужно продумать все варианты и прокрутить их в голове еще раз. Если в клубе считают, что нападающий в плане физики все еще способен оказывать помощь в течение одного или двух лет, я бы рассмотрел этот вариант», — сказал он.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://sport.sky.de/fussball/artikel/kolumne-lothar-matthaeus-ueber-cristiano-ronaldo/12645497/34369
Криштиану Роналду
Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
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