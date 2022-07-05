Маттеус: «Роналду в «Баварии» — это было бы секси! Окупаемость за счет футболок была бы гарантирована»
Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в мюнхенский клуб. Он отметил, что 37-летний португалец по-прежнему является выдающимся бомбардиром.
«Конечно, это не будет трансфер с прицелом на будущее, — приводит слова Маттеуса Sky Sport. — Ему 37 лет, и он всегда попадал в заголовки. Я также не уверен, вписывается ли Роналду в систему «Баварии». Но Криштиану по-прежнему выдающийся бомбардир. Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 мячей«.
Экс-защитник считает, что трансфер нападающего окупился бы за счет продажи футболок.
«Роналду в «Баварии» — это было бы секси! Окупаемость за счет продажи футболок была бы гарантирована. По крайней мере, нужно продумать все варианты и прокрутить их в голове еще раз. Если в клубе считают, что нападающий в плане физики все еще способен оказывать помощь в течение одного или двух лет, я бы рассмотрел этот вариант», — сказал он.
В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал три результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0-0
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3
|Байер
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|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Унион Б
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|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
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|0-0
|0
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7
|Кельн
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -