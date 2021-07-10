Вячеслав Малафеев отреагировал на переход Андрея Лунева в «Байер»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» переход голкипера Андрея Лунева в «Байер».

Ранее, 10 июля, немецкий клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним Луневым.

«Будем надеяться и верить в силы и в профессионализм Андрея. На данном этапе невозможно спрогнозировать перспективы Андрея и, что самое важное, роль в самой команде.

Безусловно, новые условия, новый чемпионат, новые партнеры, новый тренерский состав должны поспособствовать дальнейшему движению Андрея. Тем более 29 лет — это прекрасный возраст для голкипера, по сути, это начало большого пути, который предстоит пройти Андрею.

В любом случае, если игрок решил что-то поменять в своей карьере это для него новый вызов и новая мотивация. Возможно, он потерял эту самую мотивацию в какой-то момент, но теперь она появится снова у Андрея. Я желаю ему удачи", — сказал Малафеев «СЭ».

Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», где принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга он трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).