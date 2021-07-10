Юрий Семин: «Лунев может остаться в Европе надолго»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход российского голкипера Андрея Лунева в «Байер».
«Он перспективный вратарь. Находится в хорошей физической форме, — сказал Семин «СЭ». — Думаю, ему подойдет немецкий чемпионат, у него есть достаточно опыта в играх европейского уровня. Главное, чтобы больше не было травм, они в последнее время преследовали Андрея. Это отличное решение с его стороны, 29 лет для вратаря — это возраст рассвета. Если хорошо зарекомендует себя, может остаться в Европе надолго. Все зависит только от него самого. Он должен воспользоваться каждой игровой минутой, которую ему предоставят».
Лунев перешел в «Байер» на правах свободного агента. Минувший сезон он провел в «Зените», принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов.
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