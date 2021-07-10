Губерниев сравнил переход Лунева в «Байер» с уходом Василевского в «Тампу-Бэй»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» переход российского вратаря Андрея Лунева в «Байер».

«Андрей — молодец. Спортсмен не должен бояться конкуренции и идти вперед. Мы сейчас видим самого ценного игрока в плей-офф в НХЛ Василевского. Помните, когда он был совсем юный, «Салават Юлаев» предлагал два миллиона евро за сезон, но он уехал в «Тампу» с контрактом новичка. И где сейчас «Салават Юлаев», а где Василевский? Он номер один в мире. Поэтому ситуация очень простая: спортсмен должен быть там, где играют лучшие люди. Если есть возможность, то надо уезжать. Лунев — хороший вратарь. Понятное дело, что его вряд ли берут на место основного вратаря. Это надо заслужить. Тем более в команде уже есть хороший основной вратарь. Может быть, Андрея продадут. Но, еще раз, надо быть там, где играют лучшие», — сказал Губерниев «СЭ».

10 июля «Байер» объявил о подписании Лунева на правах свободного агента. С 2017-го до конца июня 2021 года 29-летний футболист играл за «Зенит». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах и пропустил 14 голов.

Вместе с клубом из Санкт-Петербурга вратарь трижды становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21) и один раз выигрывал Кубок страны (2019/20).