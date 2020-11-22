Вундеркинд Мукоко дебютировал за основу «Боруссии» в 16 лет и 1 день
Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко дебютировал за первую команду. 16-летний форвард вышел на замену на 85-й минуте матча 8-го тура бундеслиги против «Герты» (5:2). Заменил он автора покера Эрлина Холанна.
Мукоко уже в 12 лет играл за команду 17-летних, а в 14 перешел в команду до 19 лет. В нынешнем сезоне он провел 4 матча в турнире 19-летних и забил 10 голов (два хет-трика и покер).
Правила бундеслиги не позволяли Мукоко раньше дебютировать за первую команду. 20 ноября ему исполнилось 16 лет, что с нынешнего сезона является минимальным возрастом для игры на взрослом уровне.
Таким образом, в 16 лет и 1 день Мукоко стал самым молодым футболистом в истории бундеслиги.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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